В Сумской области подразделение теробороны отбило атаку РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям Российской Федерации, враг отступил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Анны Маляр.
Цитата
“В Сумской области подразделение теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!”.
Детали
Также Маляр обратилась к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага: “одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по автомобилю с личным составом врага — это невосполнимые потери противника”.
ЧИТАЙТЕ также: председатель Николаевской ОГА предупредил о возможном прорыве российских войск в область.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.