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15 марта, 19:03 • 99174 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128122 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115739 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109942 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100715 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97201 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84829 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Сумской области подразделение теробороны отбило атаку РФ

В Сумской области подразделение теробороны отбило атаку РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям Российской Федерации, враг отступил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Анны Маляр.

Цитата

“В Сумской области подразделение теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!”.

Детали

Также Маляр обратилась к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага: “одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по автомобилю с личным составом врага — это невосполнимые потери противника”.

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Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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