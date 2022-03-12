У Суми вирушили 79 автобусів для евакуації людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З Лохвиці в Суми вирушили 79 автобусів для евакуації та 2 автомобілі з гуманітарним вантажем. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
Цитата
"79 автобусів для евакуації та 2 авто з гуманітарним вантажем вирушили із Лохвиці в Суми", - написав Тимошенко у Telegram.
Доповнення
У Сумській області на 12 березня погодили "зелені коридори" для евакуації населення.
10 березня із Сум “зеленим коридором” виїхало 2664 автомобілі та 54 — автобуси. Усього за день місто покинуло понад 12 тис людей. 11 березня на Сумщині "зелених коридорів" не було.