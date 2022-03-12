В Сумы отправились 79 автобусов для эвакуации людей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Из Лохвицы в Сумы отправились 79 автобусов для эвакуации и 2 автомобиля с гуманитарным грузом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"79 автобусов для эвакуации и 2 авто с гуманитарным грузом отправились из Лохвицы в Сумы", - написал Тимошенко в Telegram.
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В Сумской области на 12 марта согласовали "зеленые коридоры" для эвакуации населения.
10 марта из Сум "зеленым коридором" выехало 2664 автомобиля и 54 автобуса. Всего за день город покинуло более 12 тысяч человек. 11 марта в Сумской области "зеленых коридоров" не было.