У Сумах знеструмлені всі об'єкти водоканалу через атаку РФ
Київ • УНН
Внаслідок авіаційного удару РФ по Сумах знеструмлені всі об'єкти водоканалу. Здійснено перехід на аварійно-резервне живлення, вода подається зі зниженим тиском, система водовідведення працює.
У через влучання по об’єктах критичної інфраструктури знеструмлені усі об'єкти водоканалу. Про це повідомляє Сумська міська рада у Телеграмі, передає УНН.
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"У зв'язку з авіаційним ударом 17 вересня о 01:10 знеструмлені усі об'єкти водоканалу", - йдеться у повідомленні.
Наразі здійснено перехід на аварійно-резервне живлення. Вода у місті подається зі зниженим тиском, а система водовідведення працює.
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Російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах17.09.24, 00:36 • 96636 переглядiв