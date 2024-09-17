В Сумах обесточены все объекты водоканала из-за атаки РФ
Киев • УНН
В результате авиационного удара РФ по Сумах обесточены все объекты водоканала. Осуществлен переход на аварийно-резервное питание, вода подается с пониженным давлением, система водоотведения работает.
В из-за попадания по объектам критической инфраструктуры обесточены все объекты водоканала. Об этом сообщает Сумской городской совет в Телеграмме, передает УНН.
Детали
«В связи с авиационным ударом 17 сентября в 01:10 обесточены все объекты водоканала», - говорится в сообщении.
Сейчас осуществлен переход на аварийно-резервное питание. Вода в городе подается с пониженным давлением, а система водоотведения работает.
Напомним,
Ночью враг, используя БПЛА «Шахед», нанес массированный авиационный удар по городу Сумы.
Російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах16 сентября 2024, 21:36 • 55728 просмотров