В Сумах обесточены все объекты водоканала из-за атаки РФ

В из-за попадания по объектам критической инфраструктуры обесточены все объекты водоканала. Об этом сообщает Сумской городской совет в Телеграмме, передает УНН.

Детали

«В связи с авиационным ударом 17 сентября в 01:10 обесточены все объекты водоканала», - говорится в сообщении.

Сейчас осуществлен переход на аварийно-резервное питание. Вода в городе подается с пониженным давлением, а система водоотведения работает.

Напомним,

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