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У Сумах вбили рієлтора

У Сумах вбили рієлтора

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Сумах вбито чоловіка, який займався продажем нерухомості. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Труп чоловіка 1973 року народження виявили у приміщенні, яке він орендував під офіс. Причиною смерті стало проникаюче ножове поранення у живіт.

Речі у приміщенні розкидані, помітні сліди боротьби.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Нагадаємо, у Харківський області вбили чоловіка, дружина якого перебуває на заробітках в Італії.

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