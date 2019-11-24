У Сумах вбили рієлтора
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Сумах вбито чоловіка, який займався продажем нерухомості. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп чоловіка 1973 року народження виявили у приміщенні, яке він орендував під офіс. Причиною смерті стало проникаюче ножове поранення у живіт.
Речі у приміщенні розкидані, помітні сліди боротьби.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Харківський області вбили чоловіка, дружина якого перебуває на заробітках в Італії.