В Сумах убили риелтора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Сумах убит мужчина, который занимался продажей недвижимости. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Труп мужчины 1973 года рождения обнаружили в помещении, которое он арендовал под офис. Причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в живот.
Вещи в помещении разбросаны, заметны следы борьбы.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).
Напомним, в Харьковской области убили мужчину, жена которого находится на заработках в Италии.