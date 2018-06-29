У Сумах молодики справляли природні потреби на пам'ятник Героям Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Поліцейські у Сумах затримали молодиків, які справляли природні потреби на пам'ятний знак Героям Майдану і фільмували це на мобільний телефон. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Сумській області, передає УНН.
"Близько другої години ночі проїжджаючий вулицею наряд патрульної поліції помітив, як двоє молодих людей у Сквері Героїв Небесної сотні справляють природні потреби на встановлений там пам'ятний знак Героям Майдану. Побачивши працівників поліції, ті почали тікати. … Хлопців затримали", – йдеться в повідомленні.
Затриманими виявилися жителі Чернігівської області, випускники сумських навчальних закладів. Один із порушників намагався позбутися свого мобільного телефону.
"В подальшому на ньому виявили запис, який слідчі вже долучили до кримінального провадження. На ньому правопорушники фільмували "весь процес" своїх протиправних дій", – зазначили в поліції.
Сьогодні вони дають пояснення слідчим. Їм оголошено про підозру за ч.2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом).
Правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу затриманим у вигляді домашнього арешту. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.
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