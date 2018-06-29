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В Сумах юноши справляли природные потребности на памятник Героям Майдана

В Сумах юноши справляли природные потребности на памятник Героям Майдана

Киев  •  УНН

 • 10237 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Полицейские в Сумах задержали молодых людей, которые справляли природные потребности на памятный знак Героям Майдана и снимали это на мобильный телефон. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

"Около двух часов ночи проезжающий по улице наряд патрульной полиции заметил, как двое молодых людей в Сквере Героев Небесной сотни справляют естественные потребности на установленный там памятный знак Героям Майдана. Увидев сотрудников полиции, те обратились в бегство. ... Ребят задержали", – говорится в сообщении.

Задержанными оказались жители Черниговской области, выпускники сумских учебных заведений. Один из нарушителей пытался избавиться от своего мобильного телефона.

"В дальнейшем на нем обнаружили запись, следователи уже приобщили к уголовному производству. На него правонарушители снимали "весь процесс" своих противоправных действий", – отметили в полиции.

Сегодня они дают объяснения следователям. Им объявлено о подозрении по ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом).

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным в виде домашнего ареста. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, во Львове неизвестные повредили мемориальную доску Ивану Франко.

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