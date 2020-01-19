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У Сумах чоловік влаштував стрілянину по вікнах тещі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У Сумах чоловік із рушниці влаштував стрілянину по вікнах тещі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

У Сумах чоловік влаштував стрілянину по вікнах тещі

Повідомляється, що про те, що біля її двору зять стріляє з рушниці, вчора повідомила 84-річна жителька обласного центру, зателефонувавши на лінію “102”.

“На місце події негайно були направлені екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група Сумського відділу. По приїзду правоохоронців з’ясувалось, що порушник з місця пригоди втік. Оглянувши будинок, поліцейські виявили пошкоджене пострілами пластикове вікно заявниці. Сама жінка пояснила, що мешкає в будинку разом із сином. Ввечері до них приїхав чоловік доньки. При собі мав рушницю”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що чоловік був збуджений та перебував у стані алкогольного сп’яніння. Пояснив , що шукає дружину, а потім влаштував сварку. Син заявниці пояснив, що його сестри немає вдома. Це ще більше розлютило чоловіка.

“Він почав погрожувати тещі і зробив декілька пострілів з рушниці в повітря та в напрямку її будинку. Після чого поїхав. Розуміючи, що п’яний чоловік за кермом, та ще із зброєю, створює реальну небезпеку жителям міста, на його затримання були зорієнтовані екіпажі патрульної поліції, ТОР, відповідні наряди реагування . На території Сум та району був введений оперативний план ” Перехват“, — розповіла виконуюча обов’язки начальника Сумського відділу поліції Тетяна Якименко.

Повідомляється, що вжитими заходами вже за півгодини порушника затримали і доставили до Сумського відділу поліції. Той перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводив себе зухвало.

По даному факту в поліції вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України “Хуліганство”. Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумах чоловік поцілив у чужий балкон, стріляючи у пташине гніздо.

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