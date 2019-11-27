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У Сумах чоловік поцілив у чужий балкон, стріляючи у пташине гніздо

У Сумах чоловік поцілив у чужий балкон, стріляючи у пташине гніздо

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Сумах чоловік з мисливської рушниці намагався збити сорочаче гніздо з тополі, в результаті чого влучив у балкон сусіднього будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

"Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Сірка чути постріли. А згодом на одному з балконів багатоповерхівки були виявлені характерні пошкодження віконного скла", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що оглянувши пошкоджене скло балконної рами, правоохоронці зрозуміли, що стріляли, скоріш за все, з сусіднього будинку, і, вочевидь, шротом з мисливської зброї. "Незабаром поліцейські знайшли й квартиру, з якої лунали постріли, та відновили перебіг подій. Як встановило слідство, напередодні увечері до 60-річного чоловіка, який має зареєстровану мисливську рушницю ТОЗ-34, завітав в гості його сусід по під’їзду. Чоловіки до опівночі пиячили. А коли господар приліг відпочити, 37-річний гість вирішив збити пострілом з його рушниці сорочаче гніздо на тополі поруч багатоповерхівки", - повідомили у відділі комунікацій.

Зазначається, що чоловік зробив до десяти пострілів, наражаючи на небезпеку і випадкових перехожих, і мешканців квартир в будинку напроти.

"Лише завдяки щасливій випадковості ніхто з громадян не постраждав. До слова, пташине гніздо так і залишилось на своєму місці", - додали у відділі комунікації.

Повідомляється, що під час огляду працівники поліції виявили у чоловіка предмет, зовні схожий на пістолет іноземного виробництва "Браунінг". Як пояснив громадянин, пістолет був знайдений. Чи може він стріляти – чоловік не знає, оскільки не має до цієї зброї набоїв.

"Наразі і пістолет, і рушниця з набоями до неї вилучені та направлені на експертизу. У квартирі, звідки велася стрілянина, поліцейські виявили і вилучили відстріляні гільзи патронів 12-го калібру", - повідомили у відділі комунікацій.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" та за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Чоловіку за стрілянину у населеному пункті може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Запоріжжі в результаті необережного поводження зі зброєю неповнолітня вистрелила подрузі в обличчя з рушниці.

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