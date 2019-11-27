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В Сумах мужчина попал в чужой балкон, стреляя в птичье гнездо

В Сумах мужчина попал в чужой балкон, стреляя в птичье гнездо

Киев  •  УНН

 • 16575 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Сумах мужчина из охотничьего ружья пытался сбить гнездо сороки с тополя, в результате чего попал в балкон соседнего дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивана Сирко слышны выстрелы. А потом на одном из балконов многоэтажки были обнаружены характерные повреждения оконного стекла", - говорится в сообщении.

Указано, что осмотрев поврежденное стекло балконной рамы, правоохранители поняли, что стреляли, скорее всего, из соседнего дома, и, очевидно, дробью из охотничьего оружия. "Вскоре полицейские нашли и квартиру, из которой раздавались выстрелы, и восстановили ход событий. Как установило следствие, накануне вечером к 60-летнему мужчине, который имеет зарегистрированное охотничье ружье ТОЗ-34, пришел в гости его сосед по подъезду. Мужчины до полночи выпивали. А когда хозяин прилег отдохнуть, 37-летний гость решил сбить выстрелом из его ружья сорочье гнездо на тополе рядом с многоэтажкой", - сообщили в отделе коммуникаций.

Отмечается, что человек сделал до десяти выстрелов, подвергая опасности и случайных прохожих, жителей квартир в доме напротив.

"Только благодаря счастливой случайности никто из граждан не пострадал. К слову, птичье гнездо так и осталось на своем месте", - добавили в отделе коммуникации.

Сообщается, что во время осмотра сотрудники полиции обнаружили у мужчины предмет, внешне похожий на пистолет иностранного производства "Браунинг". Как пояснил гражданин, пистолет был найден. Может ли он стрелять - мужчина не знает, поскольку не имеет к этому оружию патронов.

"Сейчас и пистолет, и ружье с патронами к нему изъяты и направлены на экспертизу. В квартире, откуда велась стрельба, полицейские обнаружили и изъяли отстрелянные гильзы патронов 12-го калибра", - сообщили в отделе коммуникаций.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" и по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Мужчине за стрельбу в населенном пункте может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, на Запорожье в результате неосторожного обращения с оружием несовершеннолетний выстрелил подруге в лицо из ружья.

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