Неповнолітня вистрелила подрузі в обличчя з рушниці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Оріхівському районі Запорізької області в результаті необережного поводження зі зброєю травму обличчя отримала 17-річна дівчина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 21 серпня, о 23:50, до Оріхівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до лікарні доставлена дівчина 2002 року народження з вогнепальним пораненням обличчя.
Співробітники поліції встановили обставин події того вечора. Чотири подруги віком від 15 до 17 років зібрались в одному з будинків в селищі міського типу Комишуваха, у той час, коли батьків не було вдома. Дочка господаря будинку, дівчина 2003 року народження, взяла рушницю батька та під час необережного поводження зі зброєю, стався випадковий постріл. Потерпіла 2002 року народження отримала травму обличчя.
Рушницю вилучено. Співробітники поліції проводять перевірку щодо легальності та умов зберігання зброї.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.
Найсуворіше покарання за цими статтями передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік у власному домі застрелився з мисливської рушниці.