У Сухопутних військах виявили вже 239 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Сухопутних військах Збройних сил України з початку пандемії виявили 239 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, передає УНН.
"Станом на 24 липня 2020 року у Сухопутних військах ЗСУ всього за час пандемії зафіксовано 239 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
З цих людей, як вказано, 187 осіб одужали, 49 перебувають на ізоляції, у тому числі на самоізоляції. Зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні вже 62,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 972.