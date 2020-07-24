В Сухопутных войсках обнаружили уже 239 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины с начала пандемии обнаружили 239 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 24 июля 2020 года в Сухопутных войсках ВСУ всего за время пандемии зафиксировано 239 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Из этого числа, как указано, 187 человек выздоровели, 49 находятся на изоляции, в том числе на самоизоляции. Зафиксировано три летальных исхода от коронавируса.
Напомним, в Украине уже 62,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 972.