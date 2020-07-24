В Сухопутных войсках обнаружили уже 239 случаев COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102672 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111950 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116836 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150271 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116552 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141491 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104239 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102838 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105101 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102292 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сухопутных войсках обнаружили уже 239 случаев COVID-19

В Сухопутных войсках обнаружили уже 239 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13752 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины с начала пандемии обнаружили 239 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook, передает УНН.

"По состоянию на 24 июля 2020 года в Сухопутных войсках ВСУ всего за время пандемии зафиксировано 239 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из этого числа, как указано, 187 человек выздоровели, 49 находятся на изоляции, в том числе на самоизоляции. Зафиксировано три летальных исхода от коронавируса.

Напомним, в Украине уже 62,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 972.

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