У суді ООН почались фінальні слухання у справі України проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Міжнародному суді ООН у нідерландському місті Гаага почалися фінальні слухання за позовом України проти РФ щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Першим виступає представник української сторони, професор Гарольд Гонджу Коу, передає кореспондент УНН.
"Міжнародною конвенцією по боротьбі з фінансуванням тероризму (ICSFT) передбачено, що якщо Росія знає, що "будь-яка особа" - публічна чи приватна - фінансує тероризм, Росія повинна розслідувати, переслідувати і запобігати. Але Росія нічого не робить", - сказав Коу.
Він зазначив, що російська сторона в суді неодноразово стверджувала, що спостерігачі ООН і ОБСЄ не називають окремі акти "тероризмом".
"Але це твердження недоречне: згідно з ICSFT, не має значення, чи третя сторона характеризує акт як "тероризм", чи як порушення міжнародного гуманітарного права. Той факт, що існує також збройний конфлікт, не змушує нас закривати очі на використання ракет для бомбардування цивільних осіб у житлових районах, віддалених від "гарячих боїв", - зазначив професор.
З його слів, російські адвокати прагнуть побудувати штучну реальність, яка не має жодного підґрунтя в ICSFT.
"У цьому уявному світі всеосяжне зобов'язання Росії запобігти фінансуванню тероризму вимагає лише запобігання приватному фінансуванню тероризму", - додав він.
Нагадаємо, у червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії.
Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ 3 червня. Першою виступила Росія, позиція якої полягає у відсутності у Міжнародного суду ООН юрисдикції для розгляду українського позову. Україна виступала 4 червня з контраргументами. Російська делегація виступила ще раз 6 червня, це була їхня реакція на українську позицію.