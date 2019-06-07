У суді ООН почались фінальні слухання у справі України проти РФ

КИЇВ. 7 червня. УНН. У Міжнародному суді ООН у нідерландському місті Гаага почалися фінальні слухання за позовом України проти РФ щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Першим виступає представник української сторони, професор Гарольд Гонджу Коу, передає кореспондент УНН.