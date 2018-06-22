У суді Маріуполя знайшли шпигунську апаратуру
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 червня. УНН. У кабінетах одразу декількох суддів Жовтневого суду Маріуполя знайшли апаратуру для прослуховування та приховані відеокамери. Відповідна інформація зазначена на сайті Вищої ради правосуддя в реєстрі повідомлень про втручання в діяльність суддів, передає УНН.
Так, 14 червня суддя Жовтневого суду звернула увагу на незвичне положення лампи денного освітлення. При детальному огляді під підвісною стелею було виявлено мікрофон та відеокамеру, яка була спрямована на комп'ютер судді.
Про знахідку було повідомлено Службі безпеки України. Співробітники СБУ, які прибули за місцем, знайшли приховані прилади у двох кабінетах суддів. Було встановлено, що дріт від шпигунської апаратури веде до кабінету голови Жовтневого суду. Саме там знаходився пристрій для прийому і передачі даних.
Загалом співробітники СБУ знайшли 4 блоки живлення, 3 мікрофони, 2 відеокамери, відеореєстратор з жорстким диском та радіопередавач. Всі прилади були з'єднані між собою.
Інцидент отримав кваліфікацію за ч.1 ст.359 КК України (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).
Нагадаємо, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова закликали здійснити службову перевірку фактів виявлення пристроїв для прослуховування у кабінетах чиновників Закарпаття.