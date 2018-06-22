В суде Мариуполя нашли шпионскую аппаратуру

Так, 14 июня судья Октябрьского суда обратила внимание на необычное положение лампы дневного освещения. При детальном осмотре под подвесным потолком было обнаружено микрофон и видеокамеру, которая была направлена ​​на компьютер судьи.

О находке было сообщено Службе безопасности Украины. Сотрудники СБУ, которые прибыли по месту, нашли скрытые приборы в двух кабинетах судей. Было установлено, что провод от шпионской аппаратуры ведет в кабинет главы Жовтневого суда. Там находился устройство для приема и передачи данных.

В общем сотрудники СБУ нашли 4 блока питания, 3 микрофона, 2 видеокамеры, видеорегистратор с жестким диском и радиопередатчик. Все приборы были соединены между собой.

Инцидент получил квалификацию по ч.1 ст.359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсена Авакова призвали осуществить служебную проверку фактов обнаружения устройств для прослушивания в кабинетах чиновников Закарпатья.