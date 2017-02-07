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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У студії звукозапису в Кельні стався вибух

Київ • УНН

 • 8133 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У центрі Кельна стався вибух газових балонів в двоповерховій будівлі, в якій знаходиться студія звукозапису. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, повідомляє УНН з посиланням на Stuttgarter Zeitung.

У студії звукозапису в Кельні стався вибух

Постраждали дві особи. Обидва постраждалі отримали серйозні поранення. Стан одного із них наразі критичний.

Поліця стверджує, що вибух стався в підвалі будівлі. За оцінкою експертів, сусідні будинки в результаті вибуху не отримали пошкодження.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху.

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