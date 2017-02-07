У студії звукозапису в Кельні стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У центрі Кельна стався вибух газових балонів в двоповерховій будівлі, в якій знаходиться студія звукозапису. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, повідомляє УНН з посиланням на Stuttgarter Zeitung.
Постраждали дві особи. Обидва постраждалі отримали серйозні поранення. Стан одного із них наразі критичний.
Поліця стверджує, що вибух стався в підвалі будівлі. За оцінкою експертів, сусідні будинки в результаті вибуху не отримали пошкодження.
Наразі правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху.