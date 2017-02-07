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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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В студии звукозаписи в Кельне произошел взрыв

Киев • УНН

 • 8133 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В центре Кельна произошел взрыв газовых баллонов в двухэтажном здании, в котором находится студия звукозаписи. В результате взрыва пострадали два человека, сообщает УНН со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.

В студии звукозаписи в Кельне произошел взрыв

Пострадали два человека. Оба пострадавших получили серьезные ранения. Состояние одного из них пока критическое.

Полиций утверждает, что взрыв произошел в подвале здания. По оценке экспертов, соседние дома в результате взрыва не получили повреждения.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины взрыва.

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