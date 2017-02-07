В студии звукозаписи в Кельне произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В центре Кельна произошел взрыв газовых баллонов в двухэтажном здании, в котором находится студия звукозаписи. В результате взрыва пострадали два человека, сообщает УНН со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.
Пострадали два человека. Оба пострадавших получили серьезные ранения. Состояние одного из них пока критическое.
Полиций утверждает, что взрыв произошел в подвале здания. По оценке экспертов, соседние дома в результате взрыва не получили повреждения.
Сейчас правоохранительные органы выясняют причины взрыва.