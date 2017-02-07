В студии звукозаписи в Кельне произошел взрыв

Пострадали два человека. Оба пострадавших получили серьезные ранения. Состояние одного из них пока критическое.

Полиций утверждает, что взрыв произошел в подвале здания. По оценке экспертов, соседние дома в результате взрыва не получили повреждения.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины взрыва.