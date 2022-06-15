У стрибку цін на продовольство винні не санкції проти росії, а війна рф проти України - Генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Цьогорічний стрибок цін на продовольство є наслідком війни, розв'язаної росією проти України, а не наслідком санкцій проти росії. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.
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«Що стосується зерна та експорту продовольства та зерна з України – це надзвичайно важливо. Ми бачимо стрибок цін на продовольство та зерно, і це просто демонструє глобальні наслідки цієї війни. І це не спричинено санкціями НАТО чи західними санкціями проти росії. Це прямий наслідок війни росії проти України. Я говорю це, бо бачу, що росія намагається створити наратив, що стрибок цін на зерно викликаний нашими санкціями. Це не вірно. Він викликаний війною, і найкращий спосіб зменшити ціни на продовольство, вивезти зерно з України – це зупинити війну, щоб росія припинила незаконну війну проти України», - сказав Генсек.
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За словами Столтенберга, доки війна триває, країни-союзники мають вирішувати питання про те, як вивезти зерно всіма способами.
Він розповів, що є певні зусилля щодо подолання цієї проблеми.
«Будуть деякі обмеження в масштабах, але є певні зусилля щодо вивезення зерна також по суші, і європейські країни, союзники з НАТО також беруть участь у цьому», - сказав він.
Також Генсек повідомив, що коли востаннє розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, одним з основних питань, про які той поінформував, були зусилля Туреччини щодо укладання угоди, яка б дозволила експортувати зерно на суднах Чорним морем.
Раніше
Україна напрацювала два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна для запобігання світовій продовольчій кризі.