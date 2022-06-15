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В прыжке цен на продовольствие виновны не санкции против россии, а война рф против Украины - Генсек НАТО

В прыжке цен на продовольствие виновны не санкции против россии, а война рф против Украины - Генсек НАТО

Киев • УНН

 • 79096 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Нынешний скачок цен на продовольствие является следствием войны, развязанной россией против Украины, а не следствием санкций против россии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Что касается зерна и экспорта продовольствия и зерна из Украины - это чрезвычайно важно. Мы видим скачок цен на продовольствие и зерно, и это просто демонстрирует глобальные последствия этой войны. И это не вызвано санкциями НАТО или западными санкциями против россии. Это прямое следствие войны россии против Украины. Я говорю это, потому что вижу, что россия пытается создать нарратив, что скачок цен на зерно вызван нашими санкциями. Это неверно. Он вызван войной, и лучший способ снизить цены на продовольствие, вывезти зерно из Украины - это остановить войну, чтобы россия прекратила незаконную войну против Украины», - сказал Генсек.

Детали

По словам Столтенберга, пока война продолжается, страны-союзники должны решать вопрос о том, как вывезти зерно всеми способами.

Он рассказал, что есть определенные усилия по преодолению этой проблемы.

«Будут некоторые ограничения в масштабах, но есть определенные усилия по вывозу зерна также по суше, и европейские страны, союзники из НАТО также участвуют в этом», – сказал он.

Также Генсек сообщил, что когда разговаривал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, одним из основных вопросов, о которых тот проинформировал, были усилия Турции по заключению соглашения, которое позволило бы экспортировать зерно на судах Черным морем.

Ранее

Украина наработала два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна для предотвращения мирового продовольственного кризиса.

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