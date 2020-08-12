У столиці зранку утворилися незначні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У столиці, станом на 8:15, утворилися незначні затори, рух ускладнено лише на двох мостах. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана.
Також ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Вячеслава Чорновола.
Окрім того, помітні затори на вулиці Набережно-Хрещатицькій, а також на проспекті Степана Бандери на під’їзді до Північного мосту, там тривають дорожні роботи.
На лівому березі Києва затори утворилися на проспекті Соборності, Русанівській набережній та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Південному мосту та мосту Метро рух ускладнено у напрямку правого берега. Північним мостом, мостом Патона та Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на 12 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,60 грн/дол.