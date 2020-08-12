В столице утром образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В столице, по состоянию на 8:15, образовались незначительные пробки, движение затруднено только на двух мостах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на Кольцевой дороге, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Вадима Гетьмана.
Также затруднено движение транспорта на проспекте Победы, улице Жилянской, улице Юрия Ильенко, улице Вячеслава Черновола.
Кроме того, заметны пробки на улице Набережно-Крещатицкой, а также на проспекте Степана Бандеры на подъезде к Северному мосту, там продолжаются дорожные работы.
На левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Соборности, Русановской набережной и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на Южном мосту и мосту Метро движение затруднено в направлении правого берега. Северным мостом, мостом Патона и Дарницким мостом можно проехать свободно.
Напомним, на 12 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/долл.