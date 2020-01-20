У столиці закривали дві станції метро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві через технічну несправність на колії метрополітену не працювали станції метро "Житомирська" та "Академмістечко", проте наразі рух відновлено. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило КП "Київський метрополітен", передає УНН.
Так, спочатку у метрополітені повідомили, що станції "Житомирська" та "Академмістечко" не працювали, адже усувалася технесправність на колії метрополітену.
"Червона лінія. Техроботи завершено. Рух відновлено у звичайному режимі. Всі станції працюють для пасажирів", - повідомили за кілька хвилин у метрополітені.
Так, ці дві станції метро - "Житомирська" та "Академмістечко" - не працювали приблизно 15-20 хвилин.
Як раніше повідомляв УНН, у КМДА назвали терміни відновлення Wi-Fi у метро.