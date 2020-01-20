В столице закрывали две станции метро
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве из-за технической неисправности на путях метрополитена не работали станции метро "Житомирская" и "Академгородок", однако на данный момент движение возобновлено. Об этом на своей странице в Twitter сообщил КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
Так, сначала в метрополитене сообщили, что станции "Житомирская" и "Академгородок" не работали, ведь устранялась технеисправность на пути метрополитена.
"Красная линия. Техроботы завершено. Движение возобновлено в обычном режиме. Все станции работают для пассажиров", - сообщили за несколько минут в метрополитене.
Так, эти две станции метро - "Житомирская" и "Академгородок" - не работали примерно 15-20 минут.
Как ранее сообщал УНН, в КГГА назвали сроки восстановления Wi-Fi в метро.