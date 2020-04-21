У столиці за великодні вихідні сталося близько 100 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. У Києві за великодні вихідні сталося близько 100 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 18 квітня по 20 квітня сталося 96 ДТП, з них 3 ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві сталася аварія на інженерних мережах, внаслідок чого зруйнувалось дорожнє покриття на вулиці Гетьмана.
Як повідомлялося в УНН, у Києві службовий автомобіль поліції на смерть збив пішохода.