У Києві провалилась дорога на вулиці Гетьмана: рух обмежили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Києві сталася аварія на інженерних мережах, внаслідок чого зруйнувалось дорожнє покриття на вулиці Гетьмана. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Аварія на інженерних мережах ПрАТ "АК "Київводоканал" призвела до руйнування дорожнього покриття на вулиці Гетьмана. Рух транспорту обмежено”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що наразі місце аварії огороджено. Працівники “Київводоканалу” приступають до ліквідації аварії.
“За інформацією ПрАТ "АК "Київводоканал", роботи планується завершити до вечора 17 квітня. Після цього дорожники розпочнуть відновлення дорожнього покриття на пошкодженій ділянці вулиці Гетьмана”, - вказано у повідомленні.
“Рух тимчасово обмежений, по одній смузі, там, де відбувся цей провал. За нашою інформацією, вона може оновлюватись, але не зареєстровано ДТП на цьому місці”, - розповіли кореспонденту УНН при цьому у пресслужбі патрульної поліції міста Києва.
Нагадаємо, у Держбюджеті-2020 закладено 72 мільярди грн на будівництво доріг.