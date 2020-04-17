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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42809 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51480 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65974 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66138 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Киеве провалилась дорога на улице Гетьмана: движение ограничили

В Киеве провалилась дорога на улице Гетьмана: движение ограничили

Киев  •  УНН

 • 21532 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве произошла авария на инженерных сетях, в результате чего разрушилось дорожное покрытие на улице Гетьмана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Авария на инженерных сетях ЧАО "АК "Киевводоканал" привела к разрушению дорожного покрытия на улице Гетьмана. Движение транспорта ограничено", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас место аварии огорожено. Работники "Киевводоканала" приступают к ликвидации аварии.

"По информации ЧАО "АК "Киевводоканал", работы планируется завершить к вечеру 17 апреля. После этого дорожники начнут восстановление дорожного покрытия на поврежденном участке улицы Гетьмана", - указано в сообщении.

"Движение временно ограничено по одной полосе, там, где произошел этот провал. По нашей информации, она может обновляться, но не зарегистрировано ДТП на этом месте", - рассказали корреспонденту УНН при этом в пресс-службе патрульной полиции города Киева.

Напомним, в Госбюджете-2020 заложено 72 млрд грн на строительство дорог.

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