В Киеве провалилась дорога на улице Гетьмана: движение ограничили
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве произошла авария на инженерных сетях, в результате чего разрушилось дорожное покрытие на улице Гетьмана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Авария на инженерных сетях ЧАО "АК "Киевводоканал" привела к разрушению дорожного покрытия на улице Гетьмана. Движение транспорта ограничено", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас место аварии огорожено. Работники "Киевводоканала" приступают к ликвидации аварии.
"По информации ЧАО "АК "Киевводоканал", работы планируется завершить к вечеру 17 апреля. После этого дорожники начнут восстановление дорожного покрытия на поврежденном участке улицы Гетьмана", - указано в сообщении.
"Движение временно ограничено по одной полосе, там, где произошел этот провал. По нашей информации, она может обновляться, но не зарегистрировано ДТП на этом месте", - рассказали корреспонденту УНН при этом в пресс-службе патрульной полиции города Киева.
Напомним, в Госбюджете-2020 заложено 72 млрд грн на строительство дорог.