У Держбюджеті-2020 закладено 72 млрд грн на будівництво доріг - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Держбюджеті на 2020 рік передбачено 72 млрд грн на будівництво доріг, адже цей сектор залишається пріоритетним для держави. Про це під час обговорення законопроекту у сесійній залі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“В останньому варіанті бюджету уряд не забув про “Велике будівництво”, яке в пріоритеті. На дорожній фонд закладено 72 млрд грн”, - сказав Шмигаль.
Також він додав, що проект Держбюджету передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками, його бюджет 64,7 млрд грн.
Як повідомляв УНН, в Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що "Велике будівництво" не можна ставити на паузу, оскільки це загальмує регіональний розвиток.