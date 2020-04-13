У Держбюджеті-2020 закладено 72 млрд грн на будівництво доріг - Прем'єр

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Держбюджеті на 2020 рік передбачено 72 млрд грн на будівництво доріг, адже цей сектор залишається пріоритетним для держави. Про це під час обговорення законопроекту у сесійній залі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.