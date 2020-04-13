В Госбюджете-2020 заложено 72 млрд грн на строительство дорог - Премьер

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Госбюджете на 2020 год предусмотрено 72 млрд грн на строительство дорог, ведь этот сектор остается приоритетным для государства. Об этом во время обсуждения законопроекта в сессионном зале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.