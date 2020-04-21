В столице за пасхальные выходные произошло около 100 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. В Киеве за пасхальные выходные произошло около 100 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 18 апреля по 20 апреля произошло 96 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Напомним, в Киеве произошла авария на инженерных сетях, в результате чего разрушилось дорожное покрытие на улице Гетьмана.
Как сообщалось в УНН, в Киеве служебный автомобиль полиции насмерть сбил пешехода.