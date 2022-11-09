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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У столиці відбудеться Київський міжнародний економічний форум 2022

У столиці відбудеться Київський міжнародний економічний форум 2022

Київ • УНН

 • 412969 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Київський міжнародний економічний форум 2022 запрошує до участі. Головна тема Форуму — Україна, що перемагає.

Поки Збройні сили України наближають Перемогу, економіка нашої країни щодня тримає удар, бізнес працює в умовах важких викликів, найгостріших за нову українську історію. Організатори кажуть, що цьогорічний КМЕФ буде особливим, адже готується його проведення в умовах війни з урахуванням всіх необхідних умов безпеки. Участь буде відкрита виключно за іменними запрошеннями.

Яку стратегію відновлення економіки України спільно сформують бізнес і влада? Які фонди та програми готують міжнародні фінансові організації та що буде їх пріоритетом? Як великі українські та міжнародні бізнеси трансформуються та хеджують ризики в умовах війни? Як Україна змінює цифровий світ та чи готова до боротьби за найцінніший свій ресурс — людський капітал? Ці та інші теми обговорять в Києві офлайн 17 листопада.

Детальна програма заходу: https://forumkyiv.org/uk/forum/2022/program

Подати заявку на участь у КМЕФ 2022 та ознайомитись з деталями заходу ви можете за посиланням

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