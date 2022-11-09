В столице состоится Киевский международный экономический форум 2022

Пока Вооруженные силы Украины приближают Победу, экономика нашей страны ежедневно держит удар, бизнес работает в условиях тяжелых вызовов, острейших в новой украинской истории. Организаторы говорят, что КМЭФ в этом году будет особенным, ведь готовится его проведение в условиях войны с учетом всех необходимых условий безопасности. Участие будет открыто исключительно по именным приглашениям.

Какую стратегию восстановления экономики Украины совместно сформируют бизнес и власть? Какие фонды и программы готовят международные финансовые организации и что станет их приоритетом? Как крупные украинские и международные бизнесы трансформируются и хеджируют риски в условиях войны? Как Украина меняет цифровой мир и готова ли к борьбе за самый ценный свой ресурс — человеческий капитал? Эти и другие темы обсудят в Киеве оффлайн 17 ноября.

Подробная программа мероприятия: https://forumkyiv.org/uk/forum/2022/program

Подать заявку на участие в КМЭФ 2022 и ознакомиться с деталями мероприятия вы можете по ссылке.