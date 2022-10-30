У столиці Сомалі вибухнули дві заміновані автівки, загинули щонайменше 100 осіб, 300 отримали поранення

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"Серед наших людей, які були вбиті ... були матері з дітьми на руках, батьки, які мали проблеми зі здоров'ям, студенти, яких відправили на навчання, бізнесмени, які боролися за життя своїх сімей", - сказав президент Хасан Шейх Мохамуд після відвідування місця вибуху.

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Як зазначається, відповідальність за напад відразу ніхто на себе не взяв, хоча президент поклав відповідальність на ісламістське угруповання "Аль-Шабааб".

Reuters вказує, що угруповання "Аль-Шабааб" зазвичай уникає брати на себе відповідальність за напади, які призводять до великої кількості жертв.

Наголошується, що перший з вибухів пролунав біля Міністерства освіти на жвавому перехресті в Могадішо. Другий стався в той момент, коли прибули карети швидкої допомоги і люди зібралися, щоб допомогти постраждалим.

Нагадаємо

Розвідка Сомалі за підтримки міжнародних партнерів знищила 17 терористів "Аш-Шабааб" в ході нової операції.