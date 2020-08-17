У столиці на деяких ділянках дороги обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У столиці на Либідській площі обмежать рух транспорту до 26 серпня, а також до 1 жовтня рух обмежать на вулиці Братиславській у зв’язку з ремонтом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"На Либідській площі частково обмежено рух до 10:00 26 серпня. Тут розпочався новий етап середнього ремонту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дорожники оновлюють покриття на ділянці між бульваром Дружби народів та вулицею Джона Маккейна.
"До 1 жовтня на шляхопроводі на вул. Братиславській частково обмежено рух. Триває середній ремонт шляхопроводу на перетині вулиць Братиславської і Шолом-Алейхема. Нині дорожники розпочали новий етап ремонту деформаційних швів і бетонних конструкцій. Під час робіт рух частково обмежено (роботи тривають на 1 смузі)", - додали в КМДА.
Як повідомляв УНН раніше, у Києві із 14 серпня по 20 серпня буде частково обмежений рух транспорту Шулявським шляхопроводом.