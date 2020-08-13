Відзавтра на столичному Шулявському мосту обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Києві із 14 серпня по 20 серпня буде частково обмежений рух транспорту Шулявським шляхопроводом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Рух транспорту на Шулявському шляхопроводі сьогодні вночі частково обмежать до 20 серпня”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що роботи триватимуть на основному проїзді та на підходах з боку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженко.
“Із 00:30 14 серпня до 05:00 20 серпня буде часткове обмеження руху”, — додається у повідомленні.
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