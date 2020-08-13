Відзавтра на столичному Шулявському мосту обмежать рух транспорту

“Рух транспорту на Шулявському шляхопроводі сьогодні вночі частково обмежать до 20 серпня”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що роботи триватимуть на основному проїзді та на підходах з боку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженко.

“Із 00:30 14 серпня до 05:00 20 серпня буде часткове обмеження руху”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, синьою гілкою столичного метро у серпні курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай, де розміщені поради щодо правил безпеки платежів.