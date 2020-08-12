ШахрайГудбай: у столичному метро запустили арт-поїзд

"Київський метрополітен приєднався до всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії платіжному шахрайству Національного банку України. Арт-поїзд із правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів курсує синьою лінією підземки", - йдеться у повідомленні.

Поїзд #ШахрайГудбай нагадує нікому не повідомляти пін-код своєї картки, не піддаватись на емоції та не відправляти кошти незнайомцям тощо. Важливі поради, розміщені на інформаційних матеріалах, курсуватимуть в метро до кінця серпня.

Також вказано, що, за інформацією НБУ, минулого року сталося майже 72 тисячі випадків незаконних дій з платіжними картками. 58% із них — в інтернеті. З’явилися й нові сценарії, коли користувачам під виглядом представників держорганів обіцяють грошову допомогу через карантин і у такий спосіб виманюють дані платіжних карток.

У підземці ж, як місці масового перевезення людей, фахівці радять не залишати платіжні картки чи мобільні телефони у задніх кишенях. Також важливо не демонструвати екран пристрою незнайомцям, особливо під час здійснення фінансових операцій.

Нагадаємо, понад 60% пасажирів використовують картку чи е-квиток у столичному метро.