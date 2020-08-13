С завтрашнего дня на столичном Шулявском мосту ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве из 14 августа по 20 августа будет частично ограничено движение транспорта Шулявским путепроводом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Движение транспорта на Шулявском путепроводе сегодня ночью частично ограничат до 20 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы продлятся на основном проезде и на подходах со стороны ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.
"С 00:30 14 августа до 05:00 20 августа будет частичное ограничение движения", - добавляется в сообщении.
Напомним, синей веткой столичного метро в августе курсирует арт-поезд #ШахрайГудбай, где размещены советы о правилах безопасности платежей.