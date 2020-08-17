В столице на некоторых участках дороги ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В столице на Лыбидской площади ограничат движение транспорта до 26 августа, а также до 1 октября движение ограничат на улице Братиславской в связи с ремонтом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На Лыбидской площади частично ограничено движение до 10:00 26 августа. Здесь начался новый этап среднего ремонта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожники обновляют покрытие на участке между бульваром Дружбы народов и улицей Джона Маккейна.
"До 1 октября на путепроводе на ул. Братиславской частично ограничено движение. Продолжается средний ремонт путепровода на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема. Сейчас дорожники начали новый этап ремонта деформационных швов и бетонных конструкций. Во время работ движение частично ограничено (работы продолжаются на 1 полосе)", - добавили в КГГА.
Как сообщал УНН ранее, в Киеве с 14 августа по 20 августа будет частично ограничено движение транспорта на Шулявском путепроводе.