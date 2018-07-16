У столиці Ірану відкрився візовий центр України

Адреса візового центру: Building No. 11, Street, 27th Street (Roshel Khoori), Alvand street, Argentine Square, Tehran, Iran

Телефон кол-центру: +98 218 280 2846

Візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в Ісламський Республіці Іран.



Нагадаємо, Міністерством закордонних справ реалізовано комплекс заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу – у період з 15 червня до 01 серпня ц.р. у різних куточках світу розпочнуть роботу нові українські візові центри, які надаватимуть послуги іноземцям у сфері прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну. Зокрема у Росії буде відкрито аж 8 таких установ.