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25 березня, 09:27 • 119726 перегляди

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У столиці Ірану відкрився візовий центр України

У столиці Ірану відкрився візовий центр України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. У неділю, 15 липня, розпочав роботу візовий центр України в Ісламський Республіці Іран. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу МЗС.

Адреса візового центру: Building No. 11, Street, 27th Street (Roshel Khoori), Alvand street, Argentine Square, Tehran, Iran

Телефон кол-центру: +98 218 280 2846

Візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в Ісламський Республіці Іран.

Нагадаємо, Міністерством закордонних справ реалізовано комплекс заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу – у період з 15 червня до 01 серпня ц.р. у різних куточках світу розпочнуть роботу нові українські візові центри, які надаватимуть послуги іноземцям у сфері прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну. Зокрема у Росії буде відкрито аж 8 таких установ.

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