В столице Ирана открылся визовый центр Украины

Адрес визового центра: Building No. 11 Street, 27th Street (Roshel Khoori), Alvand street, Argentine Square, Tehran, Iran

Телефон колл-центра: +98 218 280 2846

Визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в Исламской Республике Иран.



Напомним, Министерством иностранных дел реализован комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну - в период с 15 июня до 01 августа этого года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину. В частности, в России будет открыто до 8 таких учреждений.