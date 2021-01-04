У столиці грудень був майже на два градуси теплішим за кліматичну норму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Києві середньомісячна температура грудня становила -0,5°С, що на 1,8°С вище кліматичної норми. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура грудня у Києві становила -0,5°С, що на 1,8°С вище кліматичної норми", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що перша декада була холоднішою за кліматичну норму на 2,1°С, друга вже перевищила середні багаторічні показники на 3,0°С, третя ж взагалі виявилась найтеплішою, що суперечить звичним раніше природним процесам.
Зазначається, що найхолодніше було 7 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,5°С, а найтепліше – 31 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +8,4 градусів, установивши таким чином температурний рекорд.
Окрім того, опадів у Києві за місяць випало 48 мм, що склало 92% кліматичної норми.
Як повідомлялося, переддень та початок нового року в Києві були рекордно теплі за температурою повітря.
Нагадаємо, у Києві ніч на 30 грудня виявилась найтеплішою та побила рекорд 2003 року.
Як повідомлялося, у Києві за осінь зафіксували шість температурних рекордів.