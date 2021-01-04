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В столице декабрь был почти на два градуса теплее климатической нормы

Киев • УНН

 • 14748 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве среднемесячная температура декабря составила -0,5°С, что на 1,8°С выше климатической нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В столице декабрь был почти на два градуса теплее климатической нормы

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура декабря в Киеве составляла -0,5°С, что на 1,8°С выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что первая декада была холоднее климатической нормы на 2,1°С, вторая уже превысила средние многолетние показатели на 3,0°С, третья же вообще оказалась самой теплой, что противоречит привычным ранее естественным процессам.

Отмечается, что холоднее всего было 7 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,5°С, а теплее всего - 31 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +8,4 градусов, установив таким образом температурный рекорд.

Кроме того, осадков в Киеве за месяц выпало 48 мм, что составило 92% климатической нормы.

Как сообщалось, канун и начало нового года в Киеве были рекордно теплые по температуре воздуха.

Напомним, в Киеве ночь на 30 декабря оказалась самой теплой и побила рекорд 2003 года.

Как сообщалось, в Киеве осенью зафиксировали шесть температурных рекордов.

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