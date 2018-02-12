У столичному метро з’явиться поїзд для закоханих у Київ

У прес-службі зазначили, що творці анімаційного фільму “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила” (Animagrad, FILM.UA Group) та Київський метрополітен підготували соціально-освітній проект, присвячений столиці: “Милий Київ Міли”.

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Оскільки події мультфільму розгортаються за часів Київської Русі, принцеса поділиться цікавими фактами про те, що розташовувалося в стародавні часи на місці нинішніх центральних станцій київського метрополітену. Так, пасажири дізнаються, що понад тисячу років тому на місці станції “Кловська” знаходилося язичницьке капище, а поблизу “Поштової площі” князь Володимир хрестив перших жителів Київської Русі. Загалом Міла розповість про історію локацій, що розташувалися коло восьми станцій метро: “Кловська”, “Контрактова площа”, “Хрещатик”, “Майдан Незалежності”, “Поштова площа”, “Університет”, “Золоті Ворота” та “Арсенальна”.

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“Це проект для наших пасажирів, для всіх закоханих у Київ, які цікавляться історією міста. Ми вдячні ініціативам, які допомагають робити поїздки в метро не тільки швидкими і безпечними, але і пізнавальними”, — сказала радниця начальника підземки Наталка Макогон.