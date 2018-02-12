В столичном метро появится поезд для влюбленных в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В столичном метро будет курсировать поезд для влюбленных в Киев. Так, с 14 февраля в вагонах одного из поездов Оболонско-Теремковской (синей) линии метро будут размещены яркие постеры, на которых главная героиня мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", киевская принцесса Мила, расскажет о своих любимых местах родного города, передает УНН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
В пресс-службе отметили, что создатели анимационного фильма "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (Animagrad, FILM.UA Group) и Киевский метрополитен подготовили социально-образовательный проект, посвященный столице: "Милый Киев Милы".
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Поскольку события мультфильма разворачиваются во времена Киевской Руси, принцесса поделится интересными фактами о том, что располагалось в древние времена на месте нынешних центральных станций киевского метрополитена. Так, пассажиры узнают, что более тысячи лет назад на месте станции "Кловская" находилось языческое капище, а вблизи "Почтовой площади" князь Владимир крестил первых жителей Киевской Руси. В общем Мила расскажет об истории локаций, расположившихся возле восьми станций метро: "Кловская", "Контрактовая площадь", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь", "Университет", "Золотые Ворота" и "Арсенальная".
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"Это проект для наших пассажиров, для всех влюбленных в Киев, интересующихся историей города. Мы благодарны инициативам, которые помогают совершать поездки в метро не только быстрыми и безопасными, но и познавательными", - сказала советник начальника подземки Наталья Макогон.