В столичном метро появится поезд для влюбленных в Киев

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 88448 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100382 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100796 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113943 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102524 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105456 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112365 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117187 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122990 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столичном метро появится поезд для влюбленных в Киев

В столичном метро появится поезд для влюбленных в Киев

Киев  •  УНН

 • 15231 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. В столичном метро будет курсировать поезд для влюбленных в Киев. Так, с 14 февраля в вагонах одного из поездов Оболонско-Теремковской (синей) линии метро будут размещены яркие постеры, на которых главная героиня мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", киевская принцесса Мила, расскажет о своих любимых местах родного города, передает УНН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В пресс-службе отметили, что создатели анимационного фильма "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (Animagrad, FILM.UA Group) и Киевский метрополитен подготовили социально-образовательный проект, посвященный столице: "Милый Киев Милы".

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Поскольку события мультфильма разворачиваются во времена Киевской Руси, принцесса поделится интересными фактами о том, что располагалось в древние времена на месте нынешних центральных станций киевского метрополитена. Так, пассажиры узнают, что более тысячи лет назад на месте станции "Кловская" находилось языческое капище, а вблизи "Почтовой площади" князь Владимир крестил первых жителей Киевской Руси. В общем Мила расскажет об истории локаций, расположившихся возле восьми станций метро: "Кловская", "Контрактовая площадь", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь", "Университет", "Золотые Ворота" и "Арсенальная".

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"Это проект для наших пассажиров, для всех влюбленных в Киев, интересующихся историей города. Мы благодарны инициативам, которые помогают совершать поездки в метро не только быстрыми и безопасными, но и познавательными", - сказала советник начальника подземки Наталья Макогон.

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