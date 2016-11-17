У старателів бурштину на Рівненщині вилучили чотири мотопомпи та два автомобілі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Рівненщині у Володимирецькому районі учора, 16 листопада, поліцейські виявили безгосподарську мотопомпу, а сьогодні вночі в урочищі “Азалія” поблизу Клесова знайшли три мотопомпи та два автомобілі “УАЗ”. Про це проінформували у відділі комунікації поліціі Рівненщини, повідомляє УНН.
Усе обладнання кустарного виробництва, а автомобілі - без номерних знаків. Усе вилучене доставили на території місцевих відділів поліції.
За обома фактами відкриті кримінальні провадженні за ст. 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України.