У копателей янтаря в Ровенской области изъяли четыре мотопомпы и два автомобиля
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Ровенской области в Володимирецком районе вчера, 16 ноября, полицейские обнаружили бесхозную мотопомпу, а сегодня ночью в урочище "Азалия" вблизи Клесова нашли три мотопомпы и два автомобиля "УАЗ". Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Ровенской области, сообщает УНН.
Все оборудование кустарного производства, а автомобили - без номерных знаков. Все изъятое доставили на территории местных отделов полиции.
По обоим фактам открыты уголовные производстве по ст. 240 (нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины.