У копателей янтаря в Ровенской области изъяли четыре мотопомпы и два автомобиля

РОВНО-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Ровенской области в Володимирецком районе вчера, 16 ноября, полицейские обнаружили бесхозную мотопомпу, а сегодня ночью в урочище "Азалия" вблизи Клесова нашли три мотопомпы и два автомобиля "УАЗ". Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Ровенской области, сообщает УНН.