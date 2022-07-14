У Стамбулі домовилися створити координаційний центр щодо вивезення зерна

Цитата

«За результатами зустрічі, яка пройшла в позитивній та конструктивній атмосфері, було досягнуто домовленості щодо базових технічних питань, таких як створення координаційного центру в Стамбулі, де будуть присутні представники всіх сторін, спільний контроль у пунктах виходу та прибуття з порту, а також забезпечення безпеки судноплавства на транзитних шляхах», - повідомив Акар.

За його словами, досягнуто домовленості про повторну зустріч української та російської делегацій у Туреччині наступного тижня.

«На цій зустрічі, яку ми проведемо наступного тижня, будуть ще раз розглянуті всі деталі та підписано виконану нами роботу»,- сказав Акар.

Окрім того, повідомляється, що під час переговорів з росією та Україною щодо вирішення зернової кризи, яка торкнулася всього світу, серед інших питань було наголошено на евакуації зерна та інших продуктів харчування в українських портах, а президент Реджеп Таїп Ердоган також звернувся до російського диктатора володимира путіна та Президента України. Він нагадав, що порушував ці питання на зустрічах із Володимиром Зеленським і висловив важливість цього.

Доповнення

Чотиристоронні переговори між Україною, ООН, Туреччиною та Росією про відновлення експорту з Чорноморських портів завершилися в Стамбулі.

Раніше сьогодні до Стамбула з'їхалися делегації Росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

Росія, яка 24 лютого широкомасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Потрібно зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак обсяг може до осені досягти і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.