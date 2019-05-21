У США знайшли три заповіти Арети Франклін

Таку заяву зробив адвокат Девід Беннетт, який представляв інтереси королеви соулу більше 40 років.

За словами юриста, всі заповіти написані від руки, два з них датовані 2018 роком, а третє - березнем 2014-го. Третій заповіт було знайдено в цьому місяці в щоденнику, захованому в подушках дивана у вітальні будинку. Багато слів в документі закреслені, а величина букв в пропозиціях змінюється так, ніби авторові не вистачало місця на аркуші. Згідно з цим заповітом, все майно співачки має перейти її дітям, уточнило агентство.

За його інформацією, Беннетт повідомив про документи чотирьом синам Франклін. Суд поки не може визначити справжність заповітів. Слухання з цього питання призначені на 12 червня.

Нагадаємо, Франклін померла у віці 76 років 16 серпня 2018 року. Причиною смерті став рак підшлункової залози. Раніше повідомлялося, що співачка не склала заповіт. Відповідно до законів штату Мічиган, де померла Франклін, все її майно ділиться порівну між чотирма синами, перший з яких народився, коли майбутній співачці не було ще й 13 років.

У 1987 році Франклін першою серед жінок була внесена в Зал слави рок-н-ролу. Журнал The Rolling Stones зарахував її до найбільших вокалісток в історії цього напрямку музики. Франклін за весь час творчості була 18 разів удостоєна Grammy.